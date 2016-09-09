18年大河ドラマに「西郷どん」

維新150年 「篤姫」以来鹿児島が舞台

(2016 09/09 10:07)

明治維新１５０年に当たる２０１８年のＮＨＫ大河ドラマに、西郷隆盛を描く「西郷（せご）どん」が決まった。ＮＨＫの籾井勝人会長が８日、定例会見で正式に発表した。原作は作家林真理子さん、脚本は中園ミホさんが担当する。鹿児島を舞台にした大河ドラマは、０８年の「篤姫」以来１０年ぶり。林さんの小説「西郷どん！」は年初から月刊誌「本の旅人」（角川書店）に連載中。西郷の妻や家族らとの人間関係を描き、周囲から慕われた西郷の姿を浮き彫りにする。脚本の中園さんは連続テレビ小説「花子とアン」を手掛けるなどヒットメーカーとして知られる。