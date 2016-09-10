老後楽しくバナナの栽培　８年で１０００本に　西之表・羽島さん

(2016 09/09 20:42)

西之表市西之表の羽島友治さん（７９）は、老後の生きがいとしてバナナ栽培に取り組んでいる。８年ほど前から始め、今では５０アールで千本前後になった。種子島では、自家用に在来種の島バナナを植えている家はよく見かけるものの、大規模に手がけるのは珍しい。同市住吉の深川（ふかごう）集落出身。大阪で製造業の会社を経営していたが、「自然に恵まれた故郷に戻りたい」と、２００４年に妻愛恵（いとえ）さん（７８）とＵターンした。あまり手がかからないとの理由で、実家の畑でバナナの栽培に乗り出した。