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老後楽しくバナナの栽培　８年で１０００本に　西之表・羽島さん

(2016 09/09 20:42)
次々と実るバナナに目を細める羽島友治さん＝西之表市住吉
　西之表市西之表の羽島友治さん（７９）は、老後の生きがいとしてバナナ栽培に取り組んでいる。８年ほど前から始め、今では５０アールで千本前後になった。種子島では、自家用に在来種の島バナナを植えている家はよく見かけるものの、大規模に手がけるのは珍しい。
　同市住吉の深川（ふかごう）集落出身。大阪で製造業の会社を経営していたが、「自然に恵まれた故郷に戻りたい」と、２００４年に妻愛恵（いとえ）さん（７８）とＵターンした。あまり手がかからないとの理由で、実家の畑でバナナの栽培に乗り出した。
 
（記事全文は１０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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