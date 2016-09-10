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沖永良部の笑顔集め写真集に　島通い４３年の河田さん

(2016 09/09 22:00)
今年７月、奄美を訪れた際に加計呂麻島・瀬相港で写真に納まる河田真智子さん＝瀬戸内町
　奄美群島はじめ国内外の島を巡る作家で写真家の河田真智子さん（６３）＝東京都在住＝が、４３年通い続ける沖永良部の人々をモデルにした写真集「ひとりひとりが宝もの」を出版した。進学や就職で島を出る子どもたちに、島に誇りを持ってほしいと企画した。
　ここ１０年ほどで撮りためた中から、１００人近い人の職場や庭先での笑顔を集めた。夫婦、親子の和やかな表情のほか、息子と若いころの父親の写真を並べ、時の流れが分かるページもある。
河田真智子写真集「ひとりひとりが宝もの」

　Ｂ５判、８０ページ、税込み１５００円。２４００冊を出版。うち４００冊は離島の学校などへ寄贈予定で、協力者を募っている。河田さんのファクス０３（３７２３）８７６７、電子メールｋａｗａｄａｍａｃｈｉｋｏ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ
 
（記事全文は１０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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