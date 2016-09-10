沖永良部の笑顔集め写真集に　島通い４３年の河田さん

(2016 09/09 22:00)

奄美群島はじめ国内外の島を巡る作家で写真家の河田真智子さん（６３）＝東京都在住＝が、４３年通い続ける沖永良部の人々をモデルにした写真集「ひとりひとりが宝もの」を出版した。進学や就職で島を出る子どもたちに、島に誇りを持ってほしいと企画した。ここ１０年ほどで撮りためた中から、１００人近い人の職場や庭先での笑顔を集めた。夫婦、親子の和やかな表情のほか、息子と若いころの父親の写真を並べ、時の流れが分かるページもある。Ｂ５判、８０ページ、税込み１５００円。２４００冊を出版。うち４００冊は離島の学校などへ寄贈予定で、協力者を募っている。河田さんのファクス０３（３７２３）８７６７、電子メールｋａｗａｄａｍａｃｈｉｋｏ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ