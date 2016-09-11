長島の赤潮被害拡大　県が緊急対策本部

(2016 09/11 00:02)

鹿児島県は１０日、八代海で養殖ブリに被害を出した赤潮プランクトン「シャットネラ・アンティーカ」が増殖し、範囲も拡大傾向にあるとして、県庁に赤潮緊急対策本部（本部長・西啓一郎商工労働水産部長）を設置した。東町漁協も同日、対策本部を置き、餌止めやいけすの移動など対策を呼び掛けている。県水産技術開発センターと東町漁協が同日実施した調査で、シャットネラ・アンティーカが広範囲で確認され、１ミリリットル当たり最高１９７細胞に上った。９日の調査では同最高７１細胞だった。９日に２年魚のブリ（約３キロ）２０００〜３０００匹が死んだ長島町脇崎では１０日、養殖業者らが漁船でいけすを沖合へ次々に移動させ、砂袋で固定する作業に追われた。