リオ五輪出場の今村選手、母校・錦江湾高校の体育祭参加

(2016 09/11 13:00)

リオデジャネイロ五輪セーリング４７０級に出場した今村公彦選手（３２）が１０日、母校・錦江湾高校（鹿児島市）の体育祭に参加した。懸命に取り組む後輩たちに、五輪中のお返しのような大声援を送った。今村選手は見学だけでなく、玉入れに飛び入り参加。熱戦を繰り広げる後輩たちに「応援するこっちにまで興奮が伝わってきた」と笑顔だった。閉会式では「目標のメダルには遠く届かなかったが、失敗を恐れずに挑戦することが大切」と話し、東京五輪への意欲を見せた。３年の長尾笑美さんは「最後まで諦めない姿がすごかった」と目を輝かせていた。