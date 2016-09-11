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リオ五輪出場の今村選手、母校・錦江湾高校の体育祭参加

(2016 09/11 13:00)
在校生にリオ五輪の結果を報告する今村公彦選手＝鹿児島市の錦江湾高校
　リオデジャネイロ五輪セーリング４７０級に出場した今村公彦選手（３２）が１０日、母校・錦江湾高校（鹿児島市）の体育祭に参加した。懸命に取り組む後輩たちに、五輪中のお返しのような大声援を送った。
　今村選手は見学だけでなく、玉入れに飛び入り参加。熱戦を繰り広げる後輩たちに「応援するこっちにまで興奮が伝わってきた」と笑顔だった。
　閉会式では「目標のメダルには遠く届かなかったが、失敗を恐れずに挑戦することが大切」と話し、東京五輪への意欲を見せた。３年の長尾笑美さんは「最後まで諦めない姿がすごかった」と目を輝かせていた。
 
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