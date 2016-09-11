炎の輪、闇夜に乱舞　坊津で十五夜行事「火とぼし」

(2016 09/11 06:30)

南さつま市坊津町坊の上之坊集落で１０日夜、「火とぼし」があった。国指定重要無形民俗文化財「南薩摩の十五夜行事」の一つ。男衆が振り回すたいまつの炎の輪が、見物客を魅了した。日が沈むと、山腹の岩場に立った男衆が、竹や松の葉を束ねた長さ約３メートルのたいまつに火をつけた。「十四（歳）は甘かで火を回せー」と叫びながら振り回すと、子どもたちは「火が燃えたか、火が見えたか」と応じ、火の粉を木の枝でたたいて消した。その後、綱引きの綱となるカヤを束ねた「番茅（ばんがや）」を上之坊公民館に運んだ。１４日に綱練り、１５日に綱引きをする予定。火とぼしは本来、旧暦の８月１３日（今年は９月１３日）に催すが、少子高齢化が進み、人手を確保しやすい土曜に前倒しした。上之坊公民館長の竹内名知さん（７８）は「今後も知恵を絞って存続を図りたい」と話した。