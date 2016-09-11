新幹線火災の対応確認　ＪＲ九州が川内―鹿児島中央で訓練

(2016 09/11 00:02)

ＪＲ九州は１０日未明、九州新幹線の列車火災に備えた異常時訓練を、川内－鹿児島中央で実施した。社員や県内外の消防、警察関係者約１５０人が参加し、アナウンスやけが人搬送など緊急時の手順を確認した。火災を想定した訓練は初めて。約１００人の客を乗せ走行中のＮ７００系車両が、火災で緊急停止したとの想定で、乗務員と社員が、指令との連絡調整や乗客対応に当たった。