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鹿児島ユナイテッド　鳥取に２－０

(2016 09/11 19:36)
　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１１日、鹿児島市の県立鴨池陸上競技場で鳥取と対戦し、２－０で破った。通算成績は１２勝４分け５敗。
　鹿児島Ｕは前半４２分、ＭＦ永畑がＭＦ中原からのパスを右足で合わせて先制。後半３分にはゴール正面で得たＦＫをＭＦ赤尾が決め、追加点を奪った。
　鹿児島Ｕは１８日、大阪府でＧ大阪Ｕ－２３と次節を戦う。
 
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