三反園知事が赤潮被害支援を約束 長島町で視察
(2016 09/14 00:30)
三反園知事は、東町漁協で役員らから被害状況の説明を受けた後、長島町の川添健町長や同漁協の長元信男組合長と船に乗り、いけすの死魚を回収する様子を視察。「これ以上被害が広がらないよう、情報共有しながらスピーディーに対応したい」と述べた。
長元組合長は、「今回の赤潮は増殖速度が速く、いけすの移動などの対応が間に合わなかった。被害額がはっきりしたら支援を要請したい」と話した。
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