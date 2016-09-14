三反園知事が赤潮被害支援を約束　長島町で視察

(2016 09/14 00:30)

長島町で発生している赤潮被害を受け、鹿児島県の三反園訓知事は１３日、被害が大きい宮之浦地区のいけすや死魚の埋設地を訪れた。「状況に応じてできる限りの支援をしたい」と話した。三反園知事は、東町漁協で役員らから被害状況の説明を受けた後、長島町の川添健町長や同漁協の長元信男組合長と船に乗り、いけすの死魚を回収する様子を視察。「これ以上被害が広がらないよう、情報共有しながらスピーディーに対応したい」と述べた。長元組合長は、「今回の赤潮は増殖速度が速く、いけすの移動などの対応が間に合わなかった。被害額がはっきりしたら支援を要請したい」と話した。