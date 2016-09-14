鹿児島大将棋部、４０年ぶり全国向け猛練習　豊川七段から手ほどき

(2016 09/13 23:30)

約４０年ぶりの全国大会出場を目指す鹿児島大学将棋部（鹿児島市）が、予選を兼ねる秋季九州学生将棋大会（１０月・福岡市）に向けて練習に励んでいる。９月７、８日には、プロ棋士の豊川孝弘七段（４９）を鹿大に招き、手ほどきを受けた。将棋部は現在２４人で活動しており、普段は部員同士での対局やプロ棋士の対局中継を見て棋力向上を図る。６月の春季九州大会団体戦では準優勝し、約３０年ぶりに西日本大会に出場。現在は優勝校のみが全国大会に出られる秋季九州大会に向け、部内の機運も高まっているという。