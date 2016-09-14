鹿児島大将棋部、４０年ぶり全国向け猛練習 豊川七段から手ほどき
(2016 09/13 23:30)
将棋部は現在２４人で活動しており、普段は部員同士での対局やプロ棋士の対局中継を見て棋力向上を図る。
６月の春季九州大会団体戦では準優勝し、約３０年ぶりに西日本大会に出場。現在は優勝校のみが全国大会に出られる秋季九州大会に向け、部内の機運も高まっているという。
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