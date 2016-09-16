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鹿児島在住のパンダ絵師・あごぱんさん、六本木のアマンド装飾

(2016 09/16 06:30)
２７日にオープン予定の「あごぱんｃａｆｅ」のイメージ
　鹿児島市のパンダ絵師「あごぱん」さん（３７）が、東京・六本木の待ち合わせの名所、喫茶店「アマンド六本木店」の内外装を手がけるは完成イメージ。創業７０周年企画の一環で、２７日に「あごぱんＣａｆｅ」としてオープン予定だ。
　店の入るビルの経営者が、あごぱんさんの六本木での個展を見て依頼。ゆるくてかわいいパンダが集う様子を描き「ここはおかし（お菓子）な交差点」とのテーマで店舗をラッピング。ロゴマークやコースターもデザインした。
 
（記事全文は１６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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