「ななつ星」客室乗務員、大島紬で出迎え　ＪＲ隼人駅

(2016 09/16 13:00)

中秋の名月の１５日、ＪＲ九州の豪華寝台列車「ななつ星ｉｎ九州」の客室乗務員が、大島紬の着物に袖を通し、停車地の隼人駅で乗客を出迎えた。霧島での宿泊を終えて駅に来た乗客２８人は、秋の風情漂うおもてなしを受けて列車に乗り込んだ。鹿児島の伝統工芸品ＰＲのため、本場大島紬織物協同組合（鹿児島市）から着物を借り、乗務員４人が着用した。ホームには、月を描いたびょうぶや草木を飾り、秋の装いを演出。乗客の半数以上を海外からの観光客が占めており、着物を近くで眺めたり素材の質問をしたり興味津々の様子だった。