ワニガメの「ブッチャー」死亡 平川動物公園で０匹に 鹿児島市
(2016 09/15 23:30)
ブッチャーは１９９０年７月、鹿屋市の愛好家から寄贈されて来園した。今年８月下旬に体調を崩して、回復しなかった。確定した年齢は分からず、２７歳以上。死亡時の体重１００．７キロ。
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