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ワニガメの「ブッチャー」死亡　平川動物公園で０匹に　鹿児島市

(2016 09/15 23:30)
死んだワニガメのブッチャー＝２０１３年６月（平川動物公園提供）
　鹿児島市の平川動物公園で１４日、飼育中のオスのワニガメ「ブッチャー」が死んだ。病理解剖して死因を解明する予定。同公園のワニガメは０匹になった。カメ全体は９種類２４匹。
　ブッチャーは１９９０年７月、鹿屋市の愛好家から寄贈されて来園した。今年８月下旬に体調を崩して、回復しなかった。確定した年齢は分からず、２７歳以上。死亡時の体重１００．７キロ。
 
（記事全文は１６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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