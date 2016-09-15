ワニガメの「ブッチャー」死亡　平川動物公園で０匹に　鹿児島市

(2016 09/15 23:30)

鹿児島市の平川動物公園で１４日、飼育中のオスのワニガメ「ブッチャー」が死んだ。病理解剖して死因を解明する予定。同公園のワニガメは０匹になった。カメ全体は９種類２４匹。ブッチャーは１９９０年７月、鹿屋市の愛好家から寄贈されて来園した。今年８月下旬に体調を崩して、回復しなかった。確定した年齢は分からず、２７歳以上。死亡時の体重１００．７キロ。