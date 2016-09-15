TOP ＞ 鹿児島のニュース > 経済・産業 ＞ 農業

徳之島でキャッサバ栽培　地元通販会社、生産拡大に意欲

(2016 09/15 22:30)
徳之島産キャッサバの生育状況を取材するアレクシス・ンドンゴ編集長（右）と島田六男社長＝徳之島町亀津
　アフリカや南米で主食として食べられている食材キャッサバが、徳之島で栽培されている。日本で生のキャッサバを手にする機会はほとんど無いことから注目を集め、１０日にはアフリカの文化や流行を伝える雑誌の取材班が、島の畑を取材した。６０戸の農家を束ね、キャッサバの通信販売をしている「ティダ・ワールド」（徳之島町）の島田六男社長（６０）は、今後の生産拡大に意欲を燃やしている。
　ブラジル原産のキャッサバは熱帯で育つ低木で、和名は「イモノキ」。南米やアフリカでは葉をソースなどの付け合わせにしたり、地下茎（イモ）部分を生で食べたりすることが多い“故郷の味”だ。しかし傷みが早い欠点から輸送に向かず、日本で生ものはほとんど流通していない。主にイモ部分を粉状にしたものがタピオカの原料として出回っている程度だ。
　奄美では昭和初期、帰国した南米移民が持ち帰り、個人消費用として栽培が広がった。戦時中には、非常食として食糧難を助けた。
 
（記事全文は１６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 中規模 使い勝手いい みなみホール
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！
hot！注目！いちおし！
秋の九州高校野球
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
地方紙フォーラムin東京

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
サカナクション、発売延期シングル完成　10・19「多分、風。」
庵野秀明氏、『シン・ゴジラ』続編に言及「僕はもういい」　長谷川博己は前向き
AKBグループ、横浜2会場でライブ同時開催　指原、横山らソロで沸かせる
こじはる、ライブ休演は“フリ”　横浜2会場に登場
AKB48、11・16新曲センターはぱるる「サゲサゲにならないように」
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.