徳之島でキャッサバ栽培 地元通販会社、生産拡大に意欲
(2016 09/15 22:30)
ブラジル原産のキャッサバは熱帯で育つ低木で、和名は「イモノキ」。南米やアフリカでは葉をソースなどの付け合わせにしたり、地下茎（イモ）部分を生で食べたりすることが多い“故郷の味”だ。しかし傷みが早い欠点から輸送に向かず、日本で生ものはほとんど流通していない。主にイモ部分を粉状にしたものがタピオカの原料として出回っている程度だ。
奄美では昭和初期、帰国した南米移民が持ち帰り、個人消費用として栽培が広がった。戦時中には、非常食として食糧難を助けた。
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