徳之島でキャッサバ栽培　地元通販会社、生産拡大に意欲

(2016 09/15 22:30)

アフリカや南米で主食として食べられている食材キャッサバが、徳之島で栽培されている。日本で生のキャッサバを手にする機会はほとんど無いことから注目を集め、１０日にはアフリカの文化や流行を伝える雑誌の取材班が、島の畑を取材した。６０戸の農家を束ね、キャッサバの通信販売をしている「ティダ・ワールド」（徳之島町）の島田六男社長（６０）は、今後の生産拡大に意欲を燃やしている。ブラジル原産のキャッサバは熱帯で育つ低木で、和名は「イモノキ」。南米やアフリカでは葉をソースなどの付け合わせにしたり、地下茎（イモ）部分を生で食べたりすることが多い“故郷の味”だ。しかし傷みが早い欠点から輸送に向かず、日本で生ものはほとんど流通していない。主にイモ部分を粉状にしたものがタピオカの原料として出回っている程度だ。奄美では昭和初期、帰国した南米移民が持ち帰り、個人消費用として栽培が広がった。戦時中には、非常食として食糧難を助けた。