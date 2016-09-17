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自由な感性５０２点　南日本ジュニア美術展開幕　鹿児島市立美術館

(2016 09/17 06:30)
個性豊かな作品を鑑賞する児童ら＝１６日午前１０時半、鹿児島市の市立美術館
　第９回南日本ジュニア美術展（南日本新聞社主催、昴特別協賛）が１６日、鹿児島市立美術館で開幕した。園児から高校生の平面、立体の入賞入選作５０２点を展示。自由な感性や高い技術を生かした力作が並び、来場者は熱心に見入っていた。
　開場式では、最高賞の南日本新聞社賞に輝いた４人の１人、開陽高３年の福元彩さんらがテープカットした。福元さんは、チョウが舞い止まる花を紙やペットボトルを加工し、涼やかな青紫のグラデーションで表現した立体作品を制作。「受賞は驚いたが、色合いが気に入った作品だったのでうれしい」と喜んだ。
 
（記事全文は１７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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