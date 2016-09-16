TOP ＞ 鹿児島のニュース > 行政

観光テーマに意見交換　鹿児島県職員活性化委が初会合

(2016 09/16 22:20)
鹿児島の活性化について県職員が話し合う委員会の初会合＝１６日、県庁
　鹿児島県職員が県の活性化策について話し合う委員会の初会合が１６日、県庁であった。各部局から推薦された課長補佐級、課長級の職員１７人（平均年齢４８歳）が出席。観光をテーマに６人が提案した施策に対し、意見交換した。
　委員会は三反園訓知事の肝いりで、７日に設置。縦割りでなく職員が自由にアイデアを出し合う。会合は非公開だった。
　事務局によると、職員は電気自動車のレース大会開催のほか、県内各地をめぐる県外観光客向けのスタンプラリー、拡張現実（ＡＲ）を活用した多言語に対応する観光案内の導入などを提案した。
 
（記事全文は１７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
 中規模 使い勝手いい みなみホール
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！
hot！注目！いちおし！
秋の九州高校野球
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
地方紙フォーラムin東京

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
50TA（狩野英孝）に勝負を挑むアーティストを募集
乃木坂46・高山一実、写真集の撮影地でメンバー内格差？「西野七瀬ちゃんはマルタ…」
ウーマン村本、トレエン斎藤スキャンダルに毒舌「もう少しで不倫ディエンジェル」
『進撃の巨人』リヴァイの過去を描いた『悔いなき選択』地上波初放送
キスマイ玉森裕太、映画舞台あいさつ中にMC挑戦　永野芽郁にムチャぶりも
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.