観光テーマに意見交換　鹿児島県職員活性化委が初会合

(2016 09/16 22:20)

鹿児島県職員が県の活性化策について話し合う委員会の初会合が１６日、県庁であった。各部局から推薦された課長補佐級、課長級の職員１７人（平均年齢４８歳）が出席。観光をテーマに６人が提案した施策に対し、意見交換した。委員会は三反園訓知事の肝いりで、７日に設置。縦割りでなく職員が自由にアイデアを出し合う。会合は非公開だった。事務局によると、職員は電気自動車のレース大会開催のほか、県内各地をめぐる県外観光客向けのスタンプラリー、拡張現実（ＡＲ）を活用した多言語に対応する観光案内の導入などを提案した。