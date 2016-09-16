売り手市場「気緩めず」　高校生就職試験始まる　鹿児島県内

(2016 09/16 23:30)

来春卒業予定の高校生の就職採用試験が１６日、全国一斉に解禁され、鹿児島県内でも選考が始まった。鹿児島労働局によると、高校卒業予定者に対する県内企業の求人倍率は７月末現在、１．８４倍で２４年ぶりの高水準。売り手市場でも、生徒たちは気を緩めることなく、目標に向かって集中力を高めていた。鹿児島市金生町の鹿児島銀行では、校内選考を勝ち抜いた生徒ら１９人が、筆記試験と面接に臨んだ。夏休みも勉強や面接練習を続けてきた鹿児島女子高校３年の生徒（１７）は「地域に貢献して、仕事を通して自分も成長したい」と語った。