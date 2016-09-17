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畑一面にサツマイモの花　曽於市末吉

(2016 09/17 20:00)
畑一面に咲くサツマイモの花＝２日、曽於市末吉
　曽於市末吉の口弁木（こうべんぎ）地区の県道沿いの畑で９月初めごろ、サツマイモが花をつけ、千平方メートルを超える畑一面を白い花が彩った。近くの川畑富穂さん（６８）は、「あんなに一面に咲いたのを見るのは初めて」。珍しい光景を楽しんだという。
　川畑さんによると、花の期間は１週間ほど。サツマイモはヒルガオ科。花が咲くことは少ないが、品種によっては咲きやすいものがある。
 
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