TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会

ドーム球場　鹿児島県知事方針にスポーツ界波紋

(2016 09/18 13:00)
全国高校野球選手権鹿児島大会で雨を恨めしそうに見つめる沖永良部高校ナイン＝７月１３日、鹿児島市の県立鴨池球場
　鹿児島県の三反園訓知事がドーム球場の建設に意欲を示していることが、スポーツ界に波紋を広げている。天気に左右される野球関係者からは歓迎の声が上がる一方、屋内競技関係者は体育館整備が後回しになる可能性を懸念する。専門家は、幅広い意見の集約と将来的なビジョンの必要性を訴える。
 
（記事全文は１８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 中規模 使い勝手いい みなみホール
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。
hot！注目！いちおし！
秋の九州高校野球
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体
地方紙フォーラムin東京

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
『テラハ』でお馴染みのマントル一平、恋愛について持論明かす「来るもの拒まず！」
藤田富、『ULTRA JAPAN』来場客に圧倒「目のやり場に困る」
モエのシャンパンカクテルが楽しめる期間限定ラウンジ
桜井日奈子、渋谷で一日警察署長　ブレーク実感は「ないです」
松本人志の斬新な“ビジネス不倫”のススメに女子高生がドン引き
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.