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「こち亀」最終話　鹿児島県内でも売り切れ続出

(2016 09/17 22:30)
多くのファンが買い求め品薄となった「週刊少年ジャンプ」＝１７日、鹿児島市のブックスミスミオプシア
　人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の最終回が載った「週刊少年ジャンプ」が全国で発売された１７日、鹿児島県内でも多くの人が大型書店などを訪れ、購入していた。中には品切れとなった店舗もあり、長年のファンからは惜しむ声が聞かれた。
 
（記事全文は１８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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