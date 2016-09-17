「こち亀」最終話　鹿児島県内でも売り切れ続出

(2016 09/17 22:30)

人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の最終回が載った「週刊少年ジャンプ」が全国で発売された１７日、鹿児島県内でも多くの人が大型書店などを訪れ、購入していた。中には品切れとなった店舗もあり、長年のファンからは惜しむ声が聞かれた。