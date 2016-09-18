「拉致最優先に」　被害者家族、都内で集会

(2016 09/18 06:30)

北朝鮮による拉致被害者全員の早期救出を求める国民大集会が１７日、都内であった。１９７８（昭和５３）年に日置市吹上浜で拉致された増元るみ子さん＝失踪当時（２４）＝の弟、照明さん（６０）らが出席。被害者家族は、北朝鮮の核・ミサイル実験に対し怒りの声を上げる一方で、「拉致問題は切り離して、最優先で解決してほしい」と政府に訴えた。