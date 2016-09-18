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鹿児島ユナイテッド完敗 Ｇ大阪Ｕ２３に１－６
(2016 09/18 19:06)
サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は１８日、大阪府の市立吹田スタジアムでＧ大阪Ｕ－２３と対戦し、１－６で完敗した。通算成績は１２勝４分け６敗（勝ち点４０）。
鹿児島ＵはＧ大阪のＭＦ藤本らオーバーエージ枠の選手に苦しめられ、前半から３失点。ＭＦ赤尾とＦＷ藤本の連係で１点を返したが、後半にもＦＷパトリックらに３得点を許し、突き放された。
鹿児島ＵはＧ大阪のＭＦ藤本らオーバーエージ枠の選手に苦しめられ、前半から３失点。ＭＦ赤尾とＦＷ藤本の連係で１点を返したが、後半にもＦＷパトリックらに３得点を許し、突き放された。
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