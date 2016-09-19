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サンゴ白化、奄美大島でも　高い水温が影響か

(2016 09/19 06:30)
白化が進んでいるサンゴ＝奄美市名瀬の大浜海浜公園沖
　沖縄で深刻化しているサンゴの白化現象が、奄美大島でも広がっている。水温の高い状態が長く続いた影響とみられ、特に海流が弱い内湾で顕著だ。防ぐ手だてはなく、奄美市名瀬の自然写真家、興克樹さん（４５）は「現状を記録し、今後に役立てたい」と歯がゆい思いで海を見つめる。
　１６日、興さんの定期調査に同行した。場所は同市の大浜海浜公園。沖合３０～５０メートルに、豊かなサンゴ礁がある。
　水深１～２メートル地点に真っ白なサンゴが広がり、ところどころ淡いピンクや青色のサンゴもあった。「根元まで白いものは回復が見込めない。鮮やかな色合いも、色素が抜けた証拠」と興さん。これまでの目視調査で、一帯は約３割が完全に白化し、１割弱がすでに死滅した、とみている。
 
（記事全文は１９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 


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