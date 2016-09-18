姶良で時代映す「暮しの手帖」展　創刊号含む１４５点展示

(2016 09/18 21:45)

姶良市の歴史民俗資料館で、雑誌「暮しの手帖」を集めた企画展が開かれている。１９４８（昭和２３）年の創刊号から１９９０年までの計１４５点を展示。昭和期のトースターや洗濯機などの実物も並び、人々の暮らしの移り変わりを紹介している。雑誌は、現在ＮＨＫで放映中の「とと姉ちゃん」のモデルとなった大橋鎭子と花森安治を中心に刊行。衣食住さまざまなテーマを取り上げ、豊かな生き方を提案している。