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姶良で時代映す「暮しの手帖」展　創刊号含む１４５点展示

(2016 09/18 21:45)
会場に並んだ「暮しの手帖」を閲覧する来場者＝姶良市の歴史民俗資料館
　姶良市の歴史民俗資料館で、雑誌「暮しの手帖」を集めた企画展が開かれている。１９４８（昭和２３）年の創刊号から１９９０年までの計１４５点を展示。昭和期のトースターや洗濯機などの実物も並び、人々の暮らしの移り変わりを紹介している。
　雑誌は、現在ＮＨＫで放映中の「とと姉ちゃん」のモデルとなった大橋鎭子と花森安治を中心に刊行。衣食住さまざまなテーマを取り上げ、豊かな生き方を提案している。
 
（記事全文は１９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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