安保法成立１年 鹿児島県出身の隊員、武器使用のリスク不安視

(2016 09/19 13:00)

安全保障関連法に基づき、政府は南スーダンに派遣している陸上自衛隊の国連平和維持活動（ＰＫＯ）の新任務に「駆け付け警護」などの付与を検討している。付与されれば、これまで海外で一発の銃弾も撃ったことのない自衛隊が、武器を使用する局面に立つ可能性が高まる。鹿児島県出身の隊員からはリスクを不安視する声も漏れる。

成立から１年の安全保障関連法を巡り、「日米同盟強化に寄与した」との評価がある一方、憲法違反との批判も根強い。同法が運用段階に入ったことで、安全保障に関する情報公開の重要性が一層高まったと指摘する声も出ている。