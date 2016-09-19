鹿児島県内の精神障害者・家族調査 「偏見感じる」５０％超

(2016 09/19 00:45)

南日本新聞は、鹿児島県内の精神障害者と家族らでつくる県精神保健福祉会連合会（かせいれん）の会員を対象にアンケートを実施した。「精神障害への偏見・差別を感じる」との回答が本人・家族で５０％に上った。精神科を受診する人が年々増える中、精神障害への社会の理解が十分ではない実態が浮かび上がる結果となった。

アンケートは８月上旬、かせいれんに加盟する県内の地域家族会を通じ、精神障害者本人と家族各４７０人に送付。９月１４日までに本人１４８人、家族１４３人から回答を得た。回答率は３１％だった。