根占の魅力再発見　フォトロゲ６６人満喫　南大隅

(2016 09/19 20:00)

南大隅町内の観光名所などを撮影して回る「フォトロゲイニング大会」が１８日、根占地区であった。大隅初のフォトロゲ大会とあって県内外から２４組６６人が参加。炎天下の市街地や山道を歩き、地域の魅力を再発見した。撮影するチェックポイントは「雄川の滝」など３９カ所で、出発地点からの距離に応じて２０〜１２０点の点数が設定された。各チームは３時間と５時間の２コースに分かれ、配布された地図を片手にポイントを巡って得点を競った。５時間コースは１８カ所を回って９１９点を獲得した福岡県嘉麻市のチームが、３時間コースは１４カ所６３１点の鹿屋市のチームがそれぞれ優勝した。知人らと４人で５時間歩いた南大隅町佐多伊座敷の介護ヘルパー瀬戸山春子さん（５９）は「南谷集落にある不動明王の石像が神秘的で感動した。疲れたが、初めて知ったスポットも多くて楽しめた」と汗をぬぐった。