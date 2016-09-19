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台風１６号　鹿児島県本土２０日未明最接近か

(2016 09/19 18:00)
　非常に強い台風１６号は１９日午後４時現在、屋久島の西海上を北東に進んだ。鹿児島地方気象台によると、同日午後５時ごろ、十島村の一部を風速２５メートル以上の暴風域に巻き込む見込み。２０日未明までに、県本土と種子・屋久地方に最接近する見通しで、時間雨量８０ミリの猛烈な雨が降る恐れがある。
　１９〜２０日に予想される最大風速は、県本土と種子・屋久で４０メートル、奄美地方で３０メートル。波の高さは県本土と種子・屋久９メートル、奄美８メートル。
　県によると、１９日午後３時半現在、三島と十島両村全域に避難勧告が発令されたほか、鹿児島、出水、伊佐、南さつま、日置、いちき串木野、西之表、肝付、錦江の７市２町全域と、南九州市の沿岸地区に避難準備情報が出されている。
 
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