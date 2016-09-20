台風接近で早めの墓参　彼岸の入り、鹿県内の墓地

(2016 09/19 22:57)

彼岸の入りの１９日、鹿児島県内各地の墓地では、先祖に手を合わせる家族連れなどの姿が見られた。台風１６号が接近中だったため、多くは早朝から訪れて掃除などを済ませた。鹿児島市の市営唐湊墓地では、早朝から墓参りの人たちが墓石に水をかけたり、新しい花やススキなどを手向けたりして先祖を供養した。枯れ花などのごみは普段なら道沿いに捨てられるが、この日は、台風に備えて係の人が囲いのある捨て場に集めていた。同市鴨池新町の黒川幸一さん（７２）、レイ子さん（６８）夫妻は「台風で花が少し心配ですが、墓参りを済ませるとほっとします」と話していた。