安保法成立１年、市民団体が廃止訴え　鹿児島県内

(2016 09/20 13:00)

安全保障関連法成立から１年となった１９日、同法廃止を訴える市民団体による複数の集会が鹿児島県内であった。鹿児島市の天文館アーケードでは、「憲法壊すな・戦争法廃止！かごしまの会」が街頭活動を行った。約７０人が参加。交代でマイクを握り「集団的自衛権行使は憲法違反」「自衛隊の戦闘リスクが高まった」などとして同法の廃止を求めた。奄美市名瀬の中心部では、奄美憲法九条の会ネットワークが「戦争法廃止を求める市民集会」を開催。星村博文代表は「国際貢献の名の下、日本が戦争のできる国になっていく。政府にだまされないために市民が知識を持つことが大切だ」と強調した。