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台風１６号、大隅半島に上陸　

南薩に記録的大雨情報
(2016 09/20 00:47)
　非常に強い台風１６号は２０日午前０時すぎ、大隅半島に上陸した。県本土上陸は、２０１４年１０月１３日に枕崎市に上陸した台風１９号以来約２年ぶり。
　県などによると、枕崎市で最大瞬間風速４３．８メートルを観測。午前０時ごろまでの１時間雨量は南九州市で１３８ミリ、枕崎市で１３２ミリ、南さつま市で９１ミリに達し、鹿児島地方気象台は３市に記録的短時間大雨情報を発表し、土砂災害などへの厳重な警戒を呼び掛けている。
 
【台風進路予想】


気象情報
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