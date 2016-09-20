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喜界町長選　川島氏が無投票再選

(2016 09/20 17:10)
　任期満了に伴う喜界町長選挙と同町議会議員選挙（定数１２）は２０日告示され、町長選は現職で２期目を目指す川島健勇氏（７２）＝無所属＝以外に立候補の届け出がなく、無投票で川島氏の再選が決まった。町議選は１４人が届け出て、選挙戦に入った。投開票は２５日。
 
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