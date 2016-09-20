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祈る動物２５種　指宿で人形作家・朝隈さん里帰り展

(2016 09/20 21:00)
手を合わせ、それぞれの祈りの表情を見せる人形たち＝指宿市の時遊館ＣＯＣＣＯはしむれ
　動物を擬人化したフィギュアで知られる指宿市出身の人形作家・朝隈俊男さん（４９）＝相模原市＝の作品展「祈り」が、指宿市の時遊館ＣＯＣＣＯはしむれで開かれている。２５日まで。観覧無料。
　里帰り作品展は昨年に続き２回目。祈りのポーズを取るキリンやパンダ、イグアナなど多彩な２５種類の動物が並ぶ。目を閉じて手を合わせるしぐさは同じでも、表情や雰囲気はそれぞれ。朝隈さんは「動物たちが何を祈っているのか想像してもらえれば」と語る。
 
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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