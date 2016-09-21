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よろしくね、コアラに「リオ」命名　鹿児島市の平川動物公園

　
(2016 09/21 13:30)
ココロの背につかまるリオ＝鹿児島市の平川動物公園
　鹿児島市の平川動物公園は１９日、昨年暮れに誕生した雌のコアラの名前を「リオ」と発表した。命名式が同日あり、命名者代表として同市の瀬々串小学校１年川原葉愛（ふあ）さんに記念品を贈った。
　名前は８月、園内と郵送で募集し、４０６７通が寄せられた。リオデジャネイロ五輪の影響もあってか、「リオ」が１０７票で最も多く、地元小学生らも加わる選定委員会で９月１１日に決定した。
 
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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