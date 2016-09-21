移住農家、畑で披露宴　設営、準備の仲間に感謝　霧島永水

(2016 09/21 20:40)

霧島市霧島永水へ６年前に移り住んだ農業増田泰博さん（３４）＝北九州市出身＝と、妻の裕子さん（３１）＝霧島市隼人出身＝は１８日、地元の畑で青空披露宴を開いた。移住以来、世話になってきた住民や知人ら約１３０人を招き、日頃の感謝の気持ちを伝えた。会場設営や料理の振る舞いに仲間たちが協力。参列者は手づくりパーティーを楽しんだ。仕事を辞め、各地を旅していた増田さんは２０１０年５月、市霧島総合支所を訪れ、「霧島で仕事をしたい」と申し出た。所持金は数十円。その際、出会ったのが当時の市民福祉課長、四本廣美さん（６４）＝同市霧島永水＝だった。四本さんは「目がキラキラ輝いていた」青年が気になり、知人の農業古江真二さん（５６）＝同＝に「面倒をみてくれないか」と相談。引き受けてもらったことから、増田さんは霧島で暮らし始めた。