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移住農家、畑で披露宴　設営、準備の仲間に感謝　霧島永水

(2016 09/21 20:40)
新婦の増田裕子さん（左から２人目）の母親に、手作りみそを渡す新郎の泰博さん（左）＝霧島市霧島永水
　霧島市霧島永水へ６年前に移り住んだ農業増田泰博さん（３４）＝北九州市出身＝と、妻の裕子さん（３１）＝霧島市隼人出身＝は１８日、地元の畑で青空披露宴を開いた。移住以来、世話になってきた住民や知人ら約１３０人を招き、日頃の感謝の気持ちを伝えた。会場設営や料理の振る舞いに仲間たちが協力。参列者は手づくりパーティーを楽しんだ。
　仕事を辞め、各地を旅していた増田さんは２０１０年５月、市霧島総合支所を訪れ、「霧島で仕事をしたい」と申し出た。所持金は数十円。その際、出会ったのが当時の市民福祉課長、四本廣美さん（６４）＝同市霧島永水＝だった。
　四本さんは「目がキラキラ輝いていた」青年が気になり、知人の農業古江真二さん（５６）＝同＝に「面倒をみてくれないか」と相談。引き受けてもらったことから、増田さんは霧島で暮らし始めた。
 
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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