米カシミア号漂着１３１年、博愛の心継承 西之表市立山、伊関校区
(2016 09/22 00:45)
立山校区は１５日に、「米國人漂着地跡」の碑が立つ海岸に集合。いち早く周囲に知らせようと女性が駆け上がったとされる険しい坂道をたどった。公民館では、６０年ほど前に作られた「カシミル（カシミア）号遭難の歌」を合唱。梶原敏夫区長（５８）は「美徳を後世につないでいかなければ」と誓った。
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