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米カシミア号漂着１３１年、博愛の心継承　西之表市立山、伊関校区

(2016 09/22 00:45)
紀徳碑の前で執り行われた神事＝２０日、西之表市伊関
　種子島東海岸で１８８５（明治１８）年９月に遭難した米国帆船カシミア号の乗組員を救助した先人の遺徳をしのぶ記念行事が、西之表市立山、伊関の両校区であった。住民らは漂着から１３１年を迎えた日に、見ず知らずの外国人を手厚く介抱した博愛の心に思いをはせた。
　立山校区は１５日に、「米國人漂着地跡」の碑が立つ海岸に集合。いち早く周囲に知らせようと女性が駆け上がったとされる険しい坂道をたどった。公民館では、６０年ほど前に作られた「カシミル（カシミア）号遭難の歌」を合唱。梶原敏夫区長（５８）は「美徳を後世につないでいかなければ」と誓った。
先人が駆け上ったとされる山道を登る地元住民ら＝西之表市安城
 
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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