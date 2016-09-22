「いろんな味おいしい」 豪小学生がすし店で太巻き作り 鹿児島市
(2016 09/22 13:00)
来日したのは公立オルバニーヒルズ小に通う５、６年生１６人。引率教諭ら４人と１４日に鹿児島入りした。鴨池小で交流会に参加する一方、児童宅にホームステイしながら各地を観光している。
太巻き作りは日本の「食」を体験してもらおうと、ホスト役の保護者らが企画。真砂本町ですし店を営む阿久根登さん（６３）の指導を受け、子どもたちは手を米粒だらけにしながら、えびやかんぴょうなどの具を巻き込んでいった。
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