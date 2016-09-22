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「いろんな味おいしい」　豪小学生がすし店で太巻き作り　鹿児島市

(2016 09/22 13:00)
自分で作った太巻きを味わうオーストラリアの小学生ら＝鹿児島市真砂本町の寿司孝
　鹿児島市の鴨池小学校と交流を続ける豪州ブリスベンの小学校の児童が、修学旅行で鹿児島を訪れ、日本の生活を体験している。２０日はランチを兼ねて校区内のすし店で太巻きを作り、「いろんな味がしておいしい」と好評だった。
　来日したのは公立オルバニーヒルズ小に通う５、６年生１６人。引率教諭ら４人と１４日に鹿児島入りした。鴨池小で交流会に参加する一方、児童宅にホームステイしながら各地を観光している。
　太巻き作りは日本の「食」を体験してもらおうと、ホスト役の保護者らが企画。真砂本町ですし店を営む阿久根登さん（６３）の指導を受け、子どもたちは手を米粒だらけにしながら、えびやかんぴょうなどの具を巻き込んでいった。
 
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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