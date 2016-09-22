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台風１６号被害　県最古級石橋、曽於の恒吉太鼓橋流失

(2016 09/22 06:30)
流失し、土台の石積みや欄干の一部（左）だけが残る恒吉太鼓橋＝２１日、曽於市大隅町恒吉
　曽於市大隅町恒吉にある県内最古級の石橋、恒吉太鼓橋（市指定文化財）が流失したことが２１日分かった。台風１６号の記録的大雨で、増水した長江川の水や流木に押し流されたとみられる。
　石を平行に積み上げたアーチ式で、江戸時代中期の１７９０（寛政２）年に架けられた。長さ１５．５メートル、幅２．８メートル、高さ約７．５メートル。老朽化のため使われてはいなかった。
左岸側にわずかに残った欄干の付近に多量の竹が積み重なり、橋桁付近まで増水していたことがうかがえる。
かつて街道として利用されたという流出前の恒吉太鼓橋（２００８年５月撮影）
 
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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