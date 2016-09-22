台風１６号被害　県最古級石橋、曽於の恒吉太鼓橋流失

(2016 09/22 06:30)

曽於市大隅町恒吉にある県内最古級の石橋、恒吉太鼓橋（市指定文化財）が流失したことが２１日分かった。台風１６号の記録的大雨で、増水した長江川の水や流木に押し流されたとみられる。石を平行に積み上げたアーチ式で、江戸時代中期の１７９０（寛政２）年に架けられた。長さ１５．５メートル、幅２．８メートル、高さ約７．５メートル。老朽化のため使われてはいなかった。左岸側にわずかに残った欄干の付近に多量の竹が積み重なり、橋桁付近まで増水していたことがうかがえる。