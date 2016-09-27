稚児舞６１年ぶり復活　“大名行列”も初企画　さつま・金吾様踊り

(2016 09/24 23:00)

さつま町中津川の大石神社で秋季大祭が１８日あり、伝統芸能「金吾様踊り」が奉納された。「大念仏踊り」の一つ「稚児舞」が６１年ぶりに復活。陣羽織姿の恵光保育園児ら約５０人が、腰に木刀を下げ飛び跳ねた。数百人が練り歩く大念仏踊りにちなみ、初の試みとして開会前に各踊り連が神社まで練り歩き、“大名行列”の雰囲気を演出した。稚児舞復活に尽力した米森十一さん（７３）は「立派な出来映え。しっかり継承したい」と喜び、田島朔仁ちゃん（４）は「ドキドキしたがうまく手を伸ばして飛べた」と笑顔を見せた。