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喜界町議１２人決まる

(2016 09/25 22:43)
　任期満了に伴う喜界町議会議員選挙（定数１２）は２５日投票があり、即日開票の結果、新議員１２人が決まった。　内訳は現職８人と元職１人、新人３人。党派別では公明１、共産１、ほかは無所属だった。
　定数を１４から２減らして争った。現職９、元職１、新人４の計１４人が立候補し、産業振興や福祉の充実などを訴え、それぞれの地盤を中心に票固めを図った。
　当日有権者数は６１６４人（男２９９５人、女３１６９人）。投票者総数は５２２５人（有効５１８０、無効４５）。投票率は８４．７７％で、前回２０１２年（８６．６１％）を１．８４ポイント下回った。
 
◇喜界町議選開票結果
(25日午後９時38分、選管最終)
(定数12－14、得票順)
682峰山恵喜光32無現
620榮　　優太32無新
522幸　　一美75無元
488野間　弘也34無新
382生駒　　弘65公現
350安田英次郎70無現
327河上　弘仁56無現
314外内　千里61無現
312栄　　哲治60無現
310上間　一寛68無現
305里村　忠弘70無現
249良岡理一郎64共新
164谷本　泰男73無現
154向井　博己60無新
(案分票の小数点以下は切り捨て)
 
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