喜界町議１２人決まる
(2016 09/25 22:43)
任期満了に伴う喜界町議会議員選挙（定数１２）は２５日投票があり、即日開票の結果、新議員１２人が決まった。 内訳は現職８人と元職１人、新人３人。党派別では公明１、共産１、ほかは無所属だった。
定数を１４から２減らして争った。現職９、元職１、新人４の計１４人が立候補し、産業振興や福祉の充実などを訴え、それぞれの地盤を中心に票固めを図った。
当日有権者数は６１６４人（男２９９５人、女３１６９人）。投票者総数は５２２５人（有効５１８０、無効４５）。投票率は８４．７７％で、前回２０１２年（８６．６１％）を１．８４ポイント下回った。
定数を１４から２減らして争った。現職９、元職１、新人４の計１４人が立候補し、産業振興や福祉の充実などを訴え、それぞれの地盤を中心に票固めを図った。
当日有権者数は６１６４人（男２９９５人、女３１６９人）。投票者総数は５２２５人（有効５１８０、無効４５）。投票率は８４．７７％で、前回２０１２年（８６．６１％）を１．８４ポイント下回った。
◇喜界町議選開票結果
(25日午後９時38分、選管最終)
(定数12－14、得票順)
(25日午後９時38分、選管最終)
(定数12－14、得票順)
|当
|682
|峰山恵喜光
|32
|無現
|当
|620
|榮 優太
|32
|無新
|当
|522
|幸 一美
|75
|無元
|当
|488
|野間 弘也
|34
|無新
|当
|382
|生駒 弘
|65
|公現
|当
|350
|安田英次郎
|70
|無現
|当
|327
|河上 弘仁
|56
|無現
|当
|314
|外内 千里
|61
|無現
|当
|312
|栄 哲治
|60
|無現
|当
|310
|上間 一寛
|68
|無現
|当
|305
|里村 忠弘
|70
|無現
|当
|249
|良岡理一郎
|64
|共新
|164
|谷本 泰男
|73
|無現
|154
|向井 博己
|60
|無新
|(案分票の小数点以下は切り捨て)
- Ｄ・フジオカさんも祝辞、五代誕生地に広場完成 鹿児島市(09/27 06:30)
- 知名町で震度５弱の地震 けが人はなし(09/27 01:30)
- 台風１６号の農業被害４３億円 流失の磯脇橋、２７日仮設橋開通(09/27 01:11)
- 亀津中相撲部が全国大会初優勝、祝勝会に１２０人 徳之島(09/26 20:40)
- 小松帯刀ゆかりの天吹か ひよし歴史資料室初公開へ(09/26 13:00)
- 台風１６号上陸１週間 大隅・南薩に爪痕なお 一部で断水、電話不通(09/26 06:30)
- 京都発祥の絆ヒマワリ、鹿児島でも咲く 「命の尊さ伝える象徴に」(09/26 00:30)
- 喜界町議１２人決まる(09/25 22:43)
- 鹿児島ユナイテッド ＦＣ東京Ｕ２３に１－０(09/25 18:09)
- 鹿児島レブナイズ 開幕連敗(09/25 15:52)
- 台風１６号、垂水に広がる支援の輪 ボランティアセンター開設(09/25 13:00)
- 「西郷どん」だれがいい？ １８年大河の配役に熱視線(09/25 00:27)
- 稚児舞６１年ぶり復活 “大名行列”も初企画 さつま・金吾様踊り(09/24 23:00)
- 鹿児島レブナイズ 黒星発進(09/24 20:57)
- かかし競演 田園に彩り 姶良・山田で祭り(09/24 20:00)
- 台風１６号 高隈ダム放水、国が被害との関係否定(09/24 13:00)
- 岩手国体での健闘誓う 鹿児島県選手団が結団式(09/24 09:00)
- 南極観測船「しらせ」が志布志港入り ２４日から公開(09/24 06:30)
- 台風１６号 鹿屋と垂水３１０世帯断水 垂水フェリー再開(09/24 00:21)
- 高架歩道でアミュと接続 中央町の再開発ビル、完成予想図発表(09/23 23:30)
- 八代海の赤潮警報解除 ブリ被害２億円超 鹿児島県(09/23 23:18)
- 鹿児島Ｒ、初戦に向け全１３人が連係確認(09/23 13:00)
- 台風１６号 高隈ダム流入水量、基準の６倍(09/23 06:30)
- 台風１６号 垂水フェリー運航未定 一時再開後、港内に流木(09/23 00:30)
- リオ代表・塚越選手が鹿屋で市民とサイクリング(09/22 23:30)
- 車いすバスケ、選手求む 古参チーム存続の危機(09/22 20:00)
- 「いろんな味おいしい」 豪小学生がすし店で太巻き作り 鹿児島市(09/22 13:00)
- 台風１６号被害 県最古級石橋、曽於の恒吉太鼓橋流失(09/22 06:30)
- 台風１６号被害 全半壊９５棟、浸水４５４棟 鹿児島県内(09/22 00:50)
- 米カシミア号漂着１３１年、博愛の心継承 西之表市立山、伊関校区(09/22 00:45)