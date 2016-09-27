喜界町議１２人決まる

(2016 09/25 22:43)

任期満了に伴う喜界町議会議員選挙（定数１２）は２５日投票があり、即日開票の結果、新議員１２人が決まった。 内訳は現職８人と元職１人、新人３人。党派別では公明１、共産１、ほかは無所属だった。

定数を１４から２減らして争った。現職９、元職１、新人４の計１４人が立候補し、産業振興や福祉の充実などを訴え、それぞれの地盤を中心に票固めを図った。

当日有権者数は６１６４人（男２９９５人、女３１６９人）。投票者総数は５２２５人（有効５１８０、無効４５）。投票率は８４．７７％で、前回２０１２年（８６．６１％）を１．８４ポイント下回った。