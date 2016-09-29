TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会

運動会の場所取り過熱　夜明け前から長蛇の列　鹿児島県内

(2016 09/29 13:00)
運動会の席取りで早朝から並ぶ保護者ら＝２５日午前６時ごろ、鹿児島市内
　秋の運動会シーズンたけなわ。鹿児島県内の学校周辺では週末、夜明け前から場所取りの列が見られる。開門と同時に先を争う保護者たち。「プログラム０番」とも呼ばれ、競争が過熱しトラブルになることもある。学校側は、地区ごとにスペースを割り振ったり、ＰＴＡ会員が列を誘導したり、混乱や事故防止に知恵を絞る。
　２５日午前５時、鹿児島市内の団地にある中学校前。暗闇の中、保護者ら数十人が列を作っていた。「開門です」。午前６時に門が開くと、並んでいた１００人以上が次々と校内に吸い込まれた。小走りの人もいる。午前４時前から並んだという会社員男性（４５）は「妻は弁当を作っており、場所取りが自分の１番の仕事。いい場所を取りたい」と張り切った。
 
（記事全文は２９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
 中規模 使い勝手いい みなみホール
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。
hot！注目！いちおし！
秋の九州高校野球
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
衣替え時こそ断捨離のチャンス！　いまどきリユース文化を活用
トレエン、オスカー女優の“ギャグまね”に感激「斎藤さんが世界に広がっている」
ベッキー“美背中”大反響「この出会いに心から感謝」
高橋愛、3冊目のスタイルブック発売　こだわりのコーディネイト380体を掲載
「クリスピーサンド」新作は4種のチーズ×ストロベリー
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.