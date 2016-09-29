運動会の場所取り過熱 夜明け前から長蛇の列 鹿児島県内
(2016 09/29 13:00)
２５日午前５時、鹿児島市内の団地にある中学校前。暗闇の中、保護者ら数十人が列を作っていた。「開門です」。午前６時に門が開くと、並んでいた１００人以上が次々と校内に吸い込まれた。小走りの人もいる。午前４時前から並んだという会社員男性（４５）は「妻は弁当を作っており、場所取りが自分の１番の仕事。いい場所を取りたい」と張り切った。
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