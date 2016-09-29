運動会の場所取り過熱　夜明け前から長蛇の列　鹿児島県内

(2016 09/29 13:00)

秋の運動会シーズンたけなわ。鹿児島県内の学校周辺では週末、夜明け前から場所取りの列が見られる。開門と同時に先を争う保護者たち。「プログラム０番」とも呼ばれ、競争が過熱しトラブルになることもある。学校側は、地区ごとにスペースを割り振ったり、ＰＴＡ会員が列を誘導したり、混乱や事故防止に知恵を絞る。２５日午前５時、鹿児島市内の団地にある中学校前。暗闇の中、保護者ら数十人が列を作っていた。「開門です」。午前６時に門が開くと、並んでいた１００人以上が次々と校内に吸い込まれた。小走りの人もいる。午前４時前から並んだという会社員男性（４５）は「妻は弁当を作っており、場所取りが自分の１番の仕事。いい場所を取りたい」と張り切った。