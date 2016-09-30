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植物工場お披露目　ＬＥＤ照射し自動育苗　南さつま

(2016 09/30 00:01)
発光ダイオード（ＬＥＤ）を活用した植物工場の試作機＝２９日、南さつま市の道の駅きんぽう木花館
　南さつま市は２９日、発光ダイオード（ＬＥＤ）を照射し自動育苗する植物工場の試作機を公開した。開発した地元の精密機器製造業エルムグループや玉川大学（東京）、鹿児島銀行など「産官学金」で４月に協議会を設立し、事業化に取り組んできた。設置された道の駅きんぽう木花館では約２０人が見学した。
 
（記事全文は３０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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