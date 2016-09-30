TOP ＞ 鹿児島のニュース > 行政

女性副知事に厚労参事官小林氏起用へ　鹿児島県

(2016 09/30 13:00)
小林洋子氏
　鹿児島県は２９日、三反園訓知事の知事選公約に基づく女性副知事に、厚生労働省参事官（労働政策担当参事官室長併任）の小林洋子氏（５０）を起用する考えを県議会の各会派に伝えた。実現すると、鹿児島県初の女性副知事となる。
　関係者によると、当局は１０月７日の９月定例会最終本会議に人事同意議案を提案する方針。現在の副知事２人のうち、総務省出身の佐々木浩氏（５５）と交代する。
 
（記事全文は３０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
 中規模 使い勝手いい みなみホール

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！
hot！注目！いちおし！
秋の九州高校野球
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
読売テレビの吉田奈央アナが第1子妊娠「温かく見守って」
「雨の日には花を買う」　高垣麗子が大人ブーケをプロデュース
福山潤、劇場アニメ『亜人』は結末を知ってから観てもおもしろい3部作
愛之助、披露宴の映像一部公開　ブログで「お裾分けしたく 」
星野源、フジ『ノンストップ！』新テーマ曲を担当「この曲聴き覚えがある？」
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.