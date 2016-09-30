女性副知事に厚労参事官小林氏起用へ　鹿児島県

(2016 09/30 13:00)

小林洋子氏

鹿児島県は２９日、三反園訓知事の知事選公約に基づく女性副知事に、厚生労働省参事官（労働政策担当参事官室長併任）の小林洋子氏（５０）を起用する考えを県議会の各会派に伝えた。実現すると、鹿児島県初の女性副知事となる。関係者によると、当局は１０月７日の９月定例会最終本会議に人事同意議案を提案する方針。現在の副知事２人のうち、総務省出身の佐々木浩氏（５５）と交代する。