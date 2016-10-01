日本縦断２７００キロの旅完走 加治木の丸山さん
(2016 10/01 00:24)
長年続けた陸上部を辞めた後、「走るのが楽しいという原点に戻りたい」と思い立った。九州、山陽、北陸、東北を経て北海道まで約２７００キロを走り抜いた。
スタート直後は１日数十キロ走るのがつらかったという。途中、足の爪を傷め、一時はリタイアも考えたが、持ち直した。北陸では１日７０キロ走っても疲れを感じなかった。
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