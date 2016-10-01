日本縦断２７００キロの旅完走　加治木の丸山さん

(2016 10/01 00:24)

ランニングで列島縦断を達成した丸山覚詞さん

ランニングで佐多岬から北海道・宗谷岬までの列島縦走に挑戦していた姶良市加治木の丸山覚詞（さとし）さん（２１）＝顔写真、鹿児島大学共同獣医学部３年＝が２９日、宗谷岬にゴールした。８月６日の出発から５５日。「何度も心が折れそうになったが、多くの人の励ましや支えが力になった」と喜びをかみしめている。長年続けた陸上部を辞めた後、「走るのが楽しいという原点に戻りたい」と思い立った。九州、山陽、北陸、東北を経て北海道まで約２７００キロを走り抜いた。スタート直後は１日数十キロ走るのがつらかったという。途中、足の爪を傷め、一時はリタイアも考えたが、持ち直した。北陸では１日７０キロ走っても疲れを感じなかった。