台風１６号 公共土木施設被害は１３０億円超 鹿児島県内
(2016 10/01 13:00)
鹿児島県は３０日の県議会総務委員会で、台風１６号による道路や橋など公共土木施設の被害額が県、市町分を合わせ１３０億５１００万円に上ったことを明らかにした。最も被害額が大きいのは県、市町分とも河川で、合計７６億８４００万円だった。
県が２８日午前８時現在でまとめた。県分の被害額は６７億７５００万円（２７３カ所）で、内訳は河川（４７億４４００万円）、道路（８億９１００万円）、崖崩れなどの砂防（６億５４００万円）の順に多かった。市町分は６２億７６００万円（２４５カ所）。被害額は河川（２９億４０００万円）、道路（１７億９４００万円）、橋（１５億３２００万円）の順だった。
河川、道路の被害とも大隅地域で目立っているという。被害調査は継続している。
委員からは、台風１６号で発生した漂流木被害対策で、メディアを活用した流木の漂流情報発信を求める意見が出た。危機管理防災課は「検討したい」とした。
県が２８日午前８時現在でまとめた。県分の被害額は６７億７５００万円（２７３カ所）で、内訳は河川（４７億４４００万円）、道路（８億９１００万円）、崖崩れなどの砂防（６億５４００万円）の順に多かった。市町分は６２億７６００万円（２４５カ所）。被害額は河川（２９億４０００万円）、道路（１７億９４００万円）、橋（１５億３２００万円）の順だった。
河川、道路の被害とも大隅地域で目立っているという。被害調査は継続している。
委員からは、台風１６号で発生した漂流木被害対策で、メディアを活用した流木の漂流情報発信を求める意見が出た。危機管理防災課は「検討したい」とした。
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