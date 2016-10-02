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残暑の日浴び西郷梅赤く　さつま、販売促進に期待

(2016 10/02 00:29)
ハウスで天日干しされる薩摩西郷梅＝さつま町中津川
　さつま町中津川の薩摩農産物加工センターで薩摩西郷梅の天日干しが続いている。大粒の南高梅が残暑の日差しを浴びて赤く色づいている。今年は縁起のいい「申年（さるどし）の梅」とも言われ、農家らは販売促進に期待している。
　約１カ月間塩漬けした梅を７月下旬から天日干し。４、５日で塩が噴き出し、たるに詰める。その後、調味液に約１カ月漬けて完成させる。９月２８日はハウス内で女性たちが梅に満遍なく光が当たるよう裏返す作業に当たった。
　町では薩摩西郷梅生産組合（竹之内孝二代表理事）の約６０戸が約３５ヘクタールで南高梅を栽培。１２月までに計約７０トンを干し、１０キロたるが約３５００個できる見込み。
 
（記事全文は２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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