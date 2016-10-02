岩手国体が開幕 鹿児島県選手団はつらつ行進
(2016 10/02 00:27)
鹿児島県選手団約１３０人は、旗手で重量挙げ成年男子の下原卓朗（川内高教）を先頭に、小旗を掲げてはつらつと入場行進した。
大会は１１日まで、会期前に開催した水泳を除く３６正式競技と１特別競技がある。鹿児島県勢は３４正式競技に約４００人が出場する。
- 残暑の日浴び西郷梅赤く さつま、販売促進に期待(10/02 00:29)
- 岩手国体が開幕 鹿児島県選手団はつらつ行進(10/02 00:27)
- 鹿児島レブナイズ Ｂリーグ初勝利(10/01 20:12)
- 台風１６号 公共土木施設被害は１３０億円超 鹿児島県内(10/01 13:00)
- しろくまの酒誕生 鹿児島市・三和酒造(10/01 06:30)
- 日本縦断２７００キロの旅完走 加治木の丸山さん(10/01 00:24)
- 台風１６号 ８橋の復旧は来年度以降 鹿屋(10/01 00:23)
- “オール鹿児島”ポテチ発売へ 本坊商店とカルビー(09/30 22:00)
- 女性副知事に厚労参事官小林氏起用へ 鹿児島県(09/30 13:00)
- 台風１６号 大量の流木処分に苦慮(09/30 06:30)
- 弥五郎どんの着物新調 曽於(09/30 00:26)
- 植物工場お披露目 ＬＥＤ照射し自動育苗 南さつま(09/30 00:01)
- 全国学力テスト、鹿児島県中学校全教科で平均割れ(09/30 00:00)
- 運動会の場所取り過熱 夜明け前から長蛇の列 鹿児島県内(09/29 13:00)
- 秋風ゆらり、ソバ満開 吹上(09/29 00:47)
- 台風１６号被害、垂水の４０世帯支援必要 ボランティア募る(09/29 00:30)
- 先輩アスリートが短距離走指導 出水・野田小(09/28 20:21)
- 鹿児島ユナイテッド Ｊ２免許取得できず(09/28 17:35)
- 経営改善で鹿児島市交通局原案 区間制限なし市電定期など検討へ(09/28 13:00)
- 九電、川内原発特別点検を開始 全１０項目、定検と並行(09/28 06:30)
- 台風１６号被害 串良川の導水管流失、鹿屋で一部給水制限(09/28 00:20)
- 鹿児島高専でロボコン九州南大会 技術者の“卵”熱戦(09/27 22:20)
- 薩摩藩家老・桂久武の遺徳しのぶ 霧島田口で１３９年祭(09/27 20:05)
- 高卒求人２．０１倍、２４年ぶり高水準 鹿児島県内(09/27 13:30)
- Ｄ・フジオカさんも祝辞、五代誕生地に広場完成 鹿児島市(09/27 06:30)
- 知名町で震度５弱の地震 けが人はなし(09/27 01:30)
- 台風１６号の農業被害４３億円 流失の磯脇橋、２７日仮設橋開通(09/27 01:11)
- 亀津中相撲部が全国大会初優勝、祝勝会に１２０人 徳之島(09/26 20:40)
- 小松帯刀ゆかりの天吹か ひよし歴史資料室初公開へ(09/26 13:00)
- 台風１６号上陸１週間 大隅・南薩に爪痕なお 一部で断水、電話不通(09/26 06:30)