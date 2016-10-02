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岩手国体が開幕　鹿児島県選手団はつらつ行進

(2016 10/02 00:27)
はつらつと入場行進する鹿児島県選手団＝１日、岩手県北上市の北上総合運動公園（蓑田智史撮影）
　第７１回国民体育大会「２０１６希望郷いわて国体」は１日、天皇、皇后両陛下をお迎えして岩手県北上市の北上総合運動公園陸上競技場で総合開会式があった。
　鹿児島県選手団約１３０人は、旗手で重量挙げ成年男子の下原卓朗（川内高教）を先頭に、小旗を掲げてはつらつと入場行進した。
　大会は１１日まで、会期前に開催した水泳を除く３６正式競技と１特別競技がある。鹿児島県勢は３４正式競技に約４００人が出場する。
 
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