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台風１６号、林業被害の調査難航　鹿児島県内

(2016 10/02 13:00)
台風で倒れた木を撤去する曽於市森林組合の作業員＝９月３０日、曽於市財部
　台風１６号による鹿児島県内の林業被害の調査が難航している。大雨を伴う強風で、林道や作業道が寸断されたり、倒れた木が道をふさいだりして現地調査がはかどっていないためだ。関係者は「台風１８号の進路も怖い。このまま放置すると、少しの雨で浸食や土砂崩壊につながりかねないが、どこから手を付ければいいのか」と困惑している。
　県の概算調査では、南薩や大隅半島の林道１０路線３５カ所で路肩が崩れるなど２億２８７０万円の被害が出ている（９月２９日現在）。倒木や枝などが折れる被害も３０日時点で６６ヘクタール、１億９７００万円に及ぶ。森林経営課の鮫島士郎課長は「調査ができていない場所もあり、今後も被害は増える」とみている。
 
（記事全文は２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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