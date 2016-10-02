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鹿児島レブナイズ連勝ならず　香川に７７－８２

(2016 10/02 16:58)
　プロバスケットボール男子Ｂリーグ２部西地区の鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は２日、鹿児島市の県体育館で香川と地元２戦目を戦い、７７－８２で敗れて連勝はならなかった。
 
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