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鹿児島東高生が兵六盛り上げ　１０月１０日、よしの歴史ウオーク

(2016 10/02 20:30)
兵六音頭に合わせて力強く踊るダンス部の生徒ら＝鹿児島市の鹿児島東高校
　江戸時代の薩摩を代表する滑稽文学「大石兵六夢物語」の舞台となった鹿児島市吉野町を歩く「第６回よしの兵六歴史街道ウオーク」が１０月１０日に開かれる。今回は出発式で披露される「兵六音頭」のダンスや、参加者に配布されるマップの絵を鹿児島東高校の生徒が担当。地域と学校がタッグを組み、イベントを盛り上げる。
　「街道ウオーク」は兵六物語の伝承活動を続けている「吉野兵六会」が企画。スタンプラリー形式で物語に出てくる場所や世界文化遺産に指定された寺山炭焼き窯跡などの史跡を巡る。事務局の永山惠子さん（６３）が近くの東高校に協力を打診、学校側が快諾した。
兵六の絵を描いた美術部の生徒＝鹿児島市の鹿児島東高校
　街道ウオークはショート（約１３キロ）とロング（約２０キロ）の２コース。高校生以上１０００円、小中学生５００円。弁当代５００円。１０月６日までに申し込む。同会事務局＝099(243)3778、ファクス099(210)7663。
 
（記事全文は２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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